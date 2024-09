Swedbanki personaalse varahalduse juht: kas omal käel investeerimine on tõesti nii lihtne?

Investeerimismaastik on läbi aastate väga kiiresti arenenud, ligipääsetavus investeeringutele on laienemas ning börsil kaubeldavate instrumentide ostmine ja müümine lihtsam kui kunagi varem. Ja kuigi investeerimisportfelli loomise protsess kui tegevus on lihtne, on heade investeeringute valimine keerulisem kui kunagi varem.