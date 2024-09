Riigikantseleis tegutsev tiim korraldab maksumaksja raha eest müksatone ja šerpade praktikume

Innotiimi korraldatav müksaton on kodulehe andmetel häkatonilaadne formaat, kus probleemi mõistmiseks ning lahenduste leidmiseks kombineeritakse disainmõtlemise ja käitumisteaduste meetodeid.

Avaliku sektori innovatsioonitiim, kuhu kuulub neli töötajat, loodi riigikantselei juurde 2018. aastal ja selle tänavune eelarve on 247 000 eurot.

Innovatsioonimeeskonna juht Helelyn Tammsaar ütles ERR-ile, et sisuliselt on innotiim avaliku sektori sisekoolitaja ja kõik nende formaadid on osalejatele tasuta.