Tele2 paljastab, kui suure osa moodustavad sideteenused püsikuludest

Tänavu kevadel avaldas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus Balti riikide pealinnade perede elamiskulude uuringu. Selle tulemuste põhjal selgus, et Tallinnas on elamine võrreldes Riia ja Vilniusega kõige kallim. Kolm peamist püsikulu – toit, kommunaalkulud ja ühistransport – maksavad Tallinna peredele kokku 997 eurot kuus. Riias on need kulud veidi madalamad, ulatudes 988 euroni, ja Vilniuses on need 817 eurot kuus.