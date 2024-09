Rahandusministeerium: firmade kasumimaks on Eesti majandust kõige vähem negatiivselt mõjutav viis

«Maksutõusud ei ole kindlasti praeguse valitsuse valik, selle vajaduse tingib Venemaa sõjategevuse otsene ja kaudne mõju. Sõda kestab jätkuvalt ja peame lähiaastatel täiendavalt panustama Eesti riigi kaitsevõimesse ja julgeolekusse. See on meie kõigi vastutus ja panustame me kõik,» ütles rahandusminister Jürgen Ligi.