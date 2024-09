Maakler avaldab, millal kinnisvaraturg taastub

«Pidevalt küsitakse, millal hakkab turg kasvama. Ajalugu näitab, et ennustamine on väga raske töö ning pidevalt tuleb oma arvamust korrigeerida,» räägib Juhanson ja lisab, et seda, millal on põhi või tipp, näeb tagantjärele. «Kõik tuleb läbi loomuliku protsessi.»