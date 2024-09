«Ettevõtete kasumimaks on lühiajaliselt üleelatav, ilmselt saame ettevõtjatena hakkama,» ütles Realo. «Mida kasumimaks kaasa toob? Lühiajaliselt on võimalik kasum ära kaotada erinevate meetmetega, kes on ettevõtet juhtinud, see teab, et varasid alla hinnates kaob kasum bilansis või teed investeeringuid, mida kiiresti amortiseerida.»