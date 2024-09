Õlletootjad: alkoholiaktsiisi tõus hoogustab piirikaubandust

Eesti Õlletootjate Liidu tegevjuhi Peeter Võrgu sõnul on juba praegu jõustunud aktsiisitõus avaldanud negatiivset mõju piirikaubandusele ning riigieelarve tuludele. «2024. aasta alguses toimunud 5-protsendine aktsiisitõus juba näitas, et piirikaubanduse tulemusena on esimese viie kuu jooksul Lätist ostetud õlut 28 protsenti rohkem kui aasta varem samal perioodil ning soomlastele on põhjapiiril müüdud 19 protsenti vähem õlut,» nentis Võrk pressiteates.