USA majanduslangus: kuidas sellest võidavad Balti riigid?

Turud on praegu keskendunud USA majanduse jälgimisele ning USA tööturuandmed on muutunud globaalsete investorite jaoks üha olulisemateks näitajateks, kirjutas Aleksandras Izgorodinas oma kommentaaris. Kuigi turud ootasid augustis senisest positiivsemaid USA tööturu andmeid, valmistasid need reaalsuses siiski pettumuse, mistõttu ollakse kindlad, et USA Föderaalreserv langetab oma 18. septembri kohtumisel intressimäärasid. USA keskpanga ametnikud on hiljuti välja öelnud, et nad ei taha tööjõunäitajate edasist halvenemist.