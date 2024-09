HAUGAS Esmakordselt on elanikkonnakaitsele tagatud mitmeks aastaks püsirahastus

Idapiiri kindlustamine ja elanikkonnakaitse on praegu need suured teemad, millele Haugas tähelepanu juhtis. Ta rõhutas, et 2014. aastal alustatud piiritööd on jõudnud viimasesse etappi. «Juhul kui rahastus on piisav, on võimalik piir järgneva kolme aasta jooksul täielikult valmis ehitada,» kinnitas Haugas.