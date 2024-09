Kõigepealt Lasnamäe, nüüd Haabersti: ühistranspordi muudatused teevad liiklemise keerulisemaks

«Abilinnapea väitis kohtumisel, et muudatused ei ole lõplikud ja oodatakse elanike tagasisidet, millega ka arvestatakse, kuid see ei tundunud paraku usutav, kuna liinimuudatuste otsus pidi linna poolt tulema juba sel nädalal ning muudatused rakenduma oktoobrist. On äärmiselt küsitav, kuidas kõik ettepanekud jõutakse sisuliselt ka läbi vaadata, mistõttu tekib tunne, et tegelikku kaasamist pole toimunud ning piirkondade elanike soovidega ei soovita tegelikult arvestada,» ütles Siljanov. Fotol: Autod sõitmas Haabersti ringristmikul.

Foto: Madis Veltman