Hea raha koondub aina enam ülemise kümne protsendi kätte

See arv tuleb statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul kokku järgmiselt: statistikaamet arvutab regulaarselt keskmise brutokuupalga andmeid, mis 2024. aasta teises kvartalis oli 2007 eurot. Selle näitaja tõlgendamisel tuleb arvestada, et see on muu hulgas mõjutatud erandlikest väga kõrgetest ja ka madalatest väärtustest. Rootalu selgitas, et keskmise palga arvutamisel liidetakse kokku kõik välja makstud palgad ning tulemus jagatakse palgasaajate arvuga, seejuures võetakse arvesse ka töökoormust ja töötatud päevad arvu. «Nii juhtubki, et mõni üksik hästi kõrge väärtus tõstab keskmist ja mõni üksik hästi madal väärtus langetab seda.» Mediaanpalk oli teises kvartalis 1641 eurot.