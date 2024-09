Kuidas aitab Hiina nigel majanduskasv Eesti autoomanikku

Brenti naftabarreli hind on viimasel paaril nädalal liikunud küllaltki stabiilselt 70 dollari kandis. Diislikütuse hind on langenud maailmaturul samuti 2021. aasta detsembri tasemele ja maksab nüüd alla 640 dollari tonnist. Kõigest kuuga on hind alanenud ligi kuuendiku võrra. Eesti tanklates kukkus pühapäeval diislikütuse hind kohati 1,333 euroni ja bensiini 95 hind 1,499 euroni liitri eest.