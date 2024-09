DelfinGroup maksab teise kvartali eest dividende kaks senti aktsia kohta

Teise kvartali dividendide ex-päev on 27. september 2024. Dividend makstakse välja 1. oktoobril 2024.

Kokku on ettevõte teinud 2021. aasta IPO-st alates 15 dividendimakset, millest aktsionärid on saanud üle 12 miljoni euro ehk 0,2692 eurot aktsia kohta. Lähtudes aktsia hinnast 12. septembril ja koos 1. oktoobriks planeeritud dividendidega, on viimase 12 kuu dividenditootlus kujunenenud 8,1 protsenti.