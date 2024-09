LÕPP PIILUMISELE Riik tahab piirata isikupõhist otsingut kinnistusraamatus

Õiguskomisjoni esimees Andre Hanimägi märkis, et praegu on võimalik nime või isikukoodi teades leida inimese elukoht. «Seda võimalust on kasutatud pahatahtlikult, otsides üles näiteks politseiniku, prokuröri või kohtuniku kodu andmed. Samuti tehakse põhjendamatuid masspäringuid. Selleks et suurendada eraelu kaitset ja säilitada samas kinnistusraamatu avalikkus, saavad edaspidi nime või isikukoodi alusel päringuid teha need, kellel see on töö tõttu vajalik, näiteks advokaadid, notarid ja ajakirjanikud,» ütles ta. «Jätkuvalt saab päringuid teha aadressi või katastritunnuse alusel, et vajadusel kinnisvara omanikuga ühendust võtta.»