Eesti kaitseidu hakkab Ukrainas tootma droonivastaseid raketisüsteeme

Frankenburg Technologiesi Ukraina tegevjuhiks saab Sergiy Koshman. Sergiy Koshmanil on üle 15 aasta kogemust kaitse-, telekommunikatsiooni- ja IT-sektorites. Viimati juhtis ta rahvusvahelist koostööd ja partnerlusi Brave1s, Ukraina valitsuse juhitud kaitseinnovatsiooni klastris. Ta on töötanud ka Ukraina presidendi kantselei ekspertrühma juhina ning olnud Aspeni Instituudi Kiievi astutaja ja direktor. Tugeva tehnilise taustaga, on Sergiy töötanud hangete ja projektijuhtimise rollides Nokia Siemens Networksis ja teistes ettevõtetes, kus ta juhtis keerukaid telekommunikatsiooniprojekte mitmes riigis.