Von der Leyen plaanib süsinikukvoodi kõrvale looduskvoote

«Me vajame uusi finantsinstrumente, et kompenseerida talunikele lisakulud jätkusuutlikkuse eest ja kompenseerida neile selle eest, et nad hoolitsevad maa, vee ja õhu eest. On aeg premeerida neid, kes meie planeeti teenivad,» rääkis von der Leyen Münchenis toimunud konverentsil.