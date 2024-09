Pangad nõuavad ühte maksu kõikidele ettevõtetele

Pangaliit kirjutas valitsuskoalitsiooni partneritele saadetud seisukohas, et stabiilne maksukeskkond on väärtus, mille eest peaksid ühiskonnas seisma kõik. Geopoliitiline olukord toob aga kaasa terava vajaduse suurendada riigikaitsekulutusi. Kui maksutõusudele alternatiivset rahastust ei leita, on oluline, et ettevõtete täiendav maksustamine oleks ajutine, laiapõhjaline, jaotuks üle majanduse võrdselt ning oleks võimalikult lihtsalt administreeritav.