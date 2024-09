Hinnatõus riigifirma moodi: tallinlasele tehakse arved 300% kallimaks

Kuigi riigifirma Elektrilevi märkis juba alates suvest pressiteadetes, et keskmiselt läheb oktoobrikuise võrgutasu tõusuga inimeste arve «vaid» 7% kallimaks, siis tallinlase kogemus näitab, et riigifirma on suurusjärguga mööda pannud - õige hinnatõus on antud juhul enam kui 300%.