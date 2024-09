Elektri kõrge hind püsib septembri lõpuni. Kindel on ka see, et hinnakõikumised tulevad kogu kütteperioodil suured. Nord Pooli Balti turu juht Ingrid Arus selgitas, et praegu määrab hinda eelkõige suhteline tuulevaikus nii Baltikumis kui ka Soomes. «Kui Soomes veel paar päeva tagasi toodeti keskmiselt tunnis ligi 5000 MWh elektrit tuulest, siis reedel toodeti vaid 200 MWh,» kirjeldas ta.