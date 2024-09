TAUST Edukat ettevõtet ähvardab hääbumine

Sellal kui töönädal pealinna ministeeriumides on läbi saanud ja ametnikud sätivad koduteele, et olla perega, sõita maale ja puhata, müristavad Tartu külje all Ilmatsalus traktorid siloaukudesse rohumassi vedada, kuivatis huugavad ventilaatorid ning kraaksuvad varesed. Isegi mais kasvab põllul, nii et mühiseb. Kes kuulda oskab, see seda kuuleb.