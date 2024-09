Maksumaksjad tasuvad europarlamendi tarbeks iga kuu müstilisi summasid

Europarlamendi liikme põhipalk on seotud Euroopa kohtu kohtuniku palgaga. Kuna viimane on praegu 10 377 eurot ning parlamendiliige saab 38,5% sellest, tuleb kokku üle 8000 euro neto. Sellele lisaks antakse veel igakuine nii-öelda taskuraha, millega kodumaal oma kontorit üleval pidada, IT- ja telekommunikatsioonikulusid maksta. Hetkel on see summa 4950 eurot kuus. Tehniliselt võttes peaks kõik sellega seotud arved ja kviitungid alles hoidma ning üleliia palju saadud rahasumma rahvale tagasi maksma, aga NZZi andmetel ei kontrollita neid peaaegu kunagi ning keegi midagi tagasi ei maksa.