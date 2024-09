Valitsuselt nõutakse maamaksuseaduse tühistamist

Rahandusministeeriumi dokumendisüsteemist selgub, et Isamaa erakond on saatnud välja seaduseelnõu, millega soovitakse tunnistada kehtetuks tänavu juunis vastu võetud maamaksuseadus, mis lubaks hakata maamaksu igal aastal 100% tõstma ning kaotaks ära kodualuse maa maksuvabastuse.

«Vaatamata sellele, et tarbijahinnad on Eesti tõusnud kiiresti ning meie majanduslangus on olnud Euroopa Liidus kõige pikemaajalisem, sums valitsuskoalitsioon Riigikogus läbi maamaksu seaduse muudatused, mis toovad kaasa maamaksu järsu tõusu ja kodualuse maa maksuvabastuse senisel kujul kaotamise,» kirjutatakse eelnõu seletuskirjas.