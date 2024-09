Eesti vallad nõuavad ootamatu otsuse tõttu valitsuselt miljoneid juurde

Probleem on Luhalaiu sõnul järgmine:«Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäära tõsteti Vabariigi Valitsuse määruse muudatusega juunis 2024. Omavalitsustel on kohustus alammäär tagada tagasiulatuvalt 1. jaanuarist. Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär on seotud ka lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide töötasu määradega (toetusfondi määrus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus). Kohalikud omavalitsused peavad seega tagama lasteaiaõpetajatele ja tugispetsialistidele täiendava palgakasvu uue alammäära, 1820 euro osas, oma tulubaasi vahenditest 1 720 040 eurot (Lisa 1). Riigieelarvest eraldati 2024. aastal lasteaiaõpetajate palgakulude kasvuks küll omavalitsustele täiendavalt 1 miljon eurot, aga selle eralduse aluseks oli Valitsuse esialgselt kehtestatud alammäära ja eelmise aasta alammäära vahe (1803€ - 1749€). Riigieelarvest ei ole eraldatud täiendavaid vahendeid omavalitsustele 1803€ ja 1820€ vahe tagamiseks.»