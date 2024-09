Statistika kinnitab: eestlased võtavad väikelaenu suuremas mahus kui lõunanaabrid

«Selline summade erinevus riikide vahel on loogiline, sest võrreldes Lätiga on Eestis kõrgemad palgad, aga ka teenuste ja toodete hinnad ning inflatsioon. Ehk summad, mida läheb inimestel vaja ja mida nad ka teenivad on lihtsalt suuremad,» selgitas Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen. «Läti ja Leedu erinevus tuleneb Leedu suuremast inflatsioonist ning erinevast maksimaalsest laenusummast: Leedus saavad kliendid koos kaastaotlejaga võtta teatud juhul väikelaenu kuni 30 000 eurot, Lätis on maksimaalne summa aga 20 000.»