FOTOD Eesti tehnoloogiafirma hakkab tehisaru abil kinnisvaraomanikke abistama

Protsess lihtsamaks

DoBu lihtsustab ka garantiijuhtumite esitamise protsessi. Kui praegu tuleb klientidel tihti juhtumit e-kirjade teel korduvalt täpsustada, siis DoBu kasutab AI-d, et küsida vajalikke lisaküsimusi ja koostada täielik juhtumikirjeldus. Seejärel hindab AI juhtumit esialgselt ja suunab selle koheselt õigele osapoolele vastavalt garantiitingimustele. Lisaks aitab DoBu koduomanikel meeles pidada vajalikud hooldused, et tagada garantii kehtivus ja kodu pikaealisus. Platvorm annab koduomanikele detailse ülevaate kodu sisustusest, nagu seinavärvid, koduseadmete mudelid, juhendid ja nende kiirkokkuvõtted.

«DoBu on teinud meie klienditeeninduse kiiremaks ja sujuvamaks. Koduomanikud saavad kohe asjalikke vastused oma küsimustele ning praktilisi juhiseid, olgu see siis ukse reguleerimine, termostaadi kasutamine või korteri seinas oleva värvi toon. See on märgatavalt parandanud igapäevast kommunikatsiooni klientidega ja samas vähendanud oluliselt Reterra meeskonna töökoormust. Arendajale tähendab DoBu kindlasti vähem haldusmuresid ja lihtsamat suhtlust, samal ajal kui koduomanikud saavad näiteks selge ülevaate garantiitöödest ja hooldusaegadest,» jagab Reterra tegevjuht Reigo Randmets.