5 korda kallim kui Lätis, 7 korda kallim kui Leedus: Eestis on üks ülikallis riiklik teenus

Kes soovib nullist maja ehitada, on saanud omale paari aastaga enam kui 2,5-kordse hinnatõusu, sest Elektrilevi on liitumistasusid mitmekordistanud. Eriti vihased on laadimistaristu rajajad, sest nõndaviisi on riigiettevõte muutnud nende jaoks kordades kallimaks kui lähinaabrite juures.