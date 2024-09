Kaspar Oja: ettevõtte maksustamine vajab põhjalikku analüüsi, mitte kiirustamist

«Kogu ettevõttetulumaksu debati juures on olnud liiga vähe juttu sellest, kuidas niisugune maks mõjutaks meie konkurentsivõimet või kuidas see üldse maksusüsteemi suhestuks. Näib, et juba arutatakse detailide üle, nagu maksumäär või konkreetne maksubaas. Iga sellise tingimuse puhul on võitjaid ja kaotajaid ning seega on erinevaid eelistusi. Need on teemad, mille osas on võimalik ilma taustateadmiseta arvamus kujundada,» märgib Oja.