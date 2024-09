EKP lasi laenuraha hinda alla, kuid majanduskasv taastub visalt

See tähendab, et keskmise laenuvõtja igakuine laenumakse väheneb detsembriks aastavõrdluses umbes 80–90 euro võrra. Siin tuleb arvestada, et euribori languse mõju jõuab laenuvõtjani viitajaga. Inimestel jääb igakuiste laenumaksete arvelt rohkem raha üle, mis tõenäoliselt liigub suures osas tarbimisse, millega on nii Eestis kui mujal Euroopas kehv seis. Seega toetab laenuintresside langus tõhusalt majanduskasvu.