Tasule on vastu Eesti elektritootjad, iseäranis taastuvenergiatootjad, kes kurtsid, et uus maks lööks nende ärimudeli konkurentsist välja. Kui suve keskel ei tahtnud ministeerium asjast midagi teada, siis nüüd on toimunud vaikne pööre – tootjatele tasu ei tule.