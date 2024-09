Modera võlakirjad alustavad kauplemist Balti First North nimekirjas

AS Modera võlakirjad, mille intressimäär on 11%, võetakse kauplemisele Balti First North võlakirjade nimekirjas alates 16. septembrist 2024. Võlakirjad pakuvad investoritele kindlat intressitulu neli korda aastas (veebruaris, mais, augustis ja novembris) ning lunastustähtaeg on 13. september 2027.