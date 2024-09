Microsofti kärped süvenevad: Xboxi divisjonis kaotatakse jälle sadu töökohti

Microsoft on teatanud, et koondab oma Xboxi mängude divisjonis 650 töökohta. Otsus tuleb peale Activision Blizzardi rekordilist 69 miljardi dollari suurust omandamist. Tehing on üks suurimaid kogu tehnoloogia- ja meelelahutustööstuses, ületades paljude teiste märkimisväärsete tehingute mahtu. Activision Blizzard on tuntud selliste frantsiiside poolest nagu «Call of Duty», «World of Warcraft» ja «Overwatch».