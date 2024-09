Raul Eamets: küllap on oodata veel ühte intressi langetust

«Tänast Euroopa Keskpanga nõukogu otsust ootasid turud suure kärsitusega. Kuue kuu Euribor on langenud juba alla 3,3% tasemele. Ühelt poolt on inflatsioon tulnud allapoole – augusti inflatsioon euroalas oli 2,2%, teisalt on jätkuv palgasurve – palgad kasvasid teises kvartalis 4,3%. Euroopa majandus tervikuna on paigalseisus ja investeeringute ergutamises oleks hädasti vaja madalamaid intresse,» märkis Eamets.