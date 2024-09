Vaata, kes pälvis 2024. aasta kaugtöö tegija märgise

«Kaugtöö on Eestis kiiresti kasvanud ja see trend jätkub. Eurostati andmete kohaselt on kaugtöö osakaal Euroopa Liidus pandeemiaeelse ajaga võrreldes enam kui kahekordistunud, samas kui Eestis on paindlik töökorraldus ja tehnoloogilised lahendused veelgi suuremat kasvu soosinud. On tähelepanuväärne, et parim kaugtöö edendaja on Rinel Pius, SOL Balticsi tegevjuht, kes on rakendanud kaugtööd edukalt puhastus- ja haldusteenuste sektoris, tõstes töötajate rahulolu ja teenuse kvaliteeti,» ütleb tunnustavalt Ave Laas, Targa Töö Ühingu tegevjuht.