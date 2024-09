VEEL JÕUAB Esmaspäeval lõppeb DelfinGroupi võlakirjade pakkumine

DelfinGroupi juhatuse esimehe Didzis Ādmīdiņše sõnul on tegemist esimese avaliku võlakirjaemissiooniga, mille käigus saavad võlakirju soetada kõik Baltimaade investorid.

«DelfinGroup on edukalt lõpule viinud 12 emissiooni ja laiendab nüüd veelgi oma investorite baasi. Pakume võlakirju väikseima nimiväärtusega 100 eurot, et teha need kättesaadavaks laiemale jaeinvestorite ringile, samal ajal andes ka institutsionaalsetele investoritele võimaluse osaleda. Ettevõtte stabiilsest kasvust annavad tunnistust selle aasta teise kvartali finantstulemused,» sõnas Ādmīdiņš.