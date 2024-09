VÕLAORJUS Eestis on argikulutuste katmiseks laenu võtnud iga neljas inimene

Võlgade menetlemisega tegeleva ettevõtte GS Core tellimusel ja Norstati tehtud uuringu kohaselt tunneb 84 protsenti vastanutest, et nende ostujõud on viimase aasta jooksul vähenenud ja üle poole vastajatest kinnitab, et on hakanud oma kulutusi hoolikamalt jälgima.

«Nende inimeste osakaal, kes on pidanud viimase aasta jooksul paljustki loobuma, on aastaga kasvanud enam kui kümnendiku võrra ning ulatub nüüd 28 protsendini kõigist vastanutest,» selgitas GS Core juht Sofia Kirsimaa. Ta lisas, et viimase aastaga on tõusnud ka nende inimeste arv, kellel on raskusi arvete õigeaegse tasumisega.