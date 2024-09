Tõnu Mertsina: Euroopa Keskpank langetab intressimäära ilmselt 0,25 protsendipunkti

Ta osutas, et kuue kuu euribor liigub praegu kolme kuu omast madalamal ning see vahe on viimase kuuga suurenenud. «See näitab, et euribori kuuluvad pangad ootavad, et intressimäärad langevad kiiremini, kui nad varem ootasid. Futuurid näitavad, et selle aasta detsembriks jõuab kolme kuu euribor 3 protsendile ning järgmise aasta lõpuks 1,9 protsendile. Kuue kuu euribor on aga kolme kuu omast praegu 19 baaspunkti madalam,» märkis ökonomist.