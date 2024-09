Kärbe jätab Eesti meretuulepargita

Veel pool aastat tagasi räägiti, et riik seab toetused nii, et ehitada oleks võimalik vähemalt 1000 MW tuulepark. Kliimaministeeriumi värske plaan aga pakub toetust kaks korda väiksemale. Yoko Alenderi (RE) juhitav kliimaministeerium tuli seaduseelnõuga välja eelmise reede õhtul, eile tutvustati seda taastuvenergia nõukojas ettevõtjaile.

Ettevõtjad ütlevad, et väikese meretuulepargi ehitamist nad ei alustagi, sest tuul on mahukaup – mida rohkem, seda odavam. 1000 megavatti on natuke vähem kui kolm Auvere elektrijaama kokku. Nii suures tuulepargis saanuks toota umbes poole mullu Eestis kulutatud elektrist.