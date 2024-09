Jensen Huang kinnitab: Nvidia tehnoloogia viib pilveteenuste tulu viiekordseks

Nvidia tegevjuht Jensen Huang rõhutas tänases Goldman Sachs Group Inc. korraldatud tehnoloogiakonverentsil peetud ettekandes, et ettevõtte investeeringud tehisintellekti on äärmiselt tasuvad. Kuid ta puudutas ka probleeme ja väljakutseid, mis on seotud Blackwell kiipide nõudluse ja tarneviivitustega.