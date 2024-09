Trump Media aktsiad on surve all: mida investorid peaksid teadma?

Trump Media & Technology Group (DJT) aktsiad langesid kolmapäeval 14 protsenti, kuna pärast presidendidebatti demokraatide kandidaadi Kamala Harrise võiduvõimalused suurenesid. See langus on osa pikemast trendist, kus DJT on alates juulist kaotanud ligi 60 protsenti oma väärtusest. Investoritele tekitab see olukord küsimusi ettevõtte tuleviku ja aktsiate liikumise kohta.