USA inflatsioon jahtub

Augustis 2024 tõusis USA tarbijahinnaindeks (CPI) 0,2 protsenti, aidates viia aastase inflatsiooni juuli 2,6 protsendilt 2,5 protsendi tasemele, mis on madalaim tase alates 2021. aasta veebruarist. Kuigi üldine hinnatõus oli ootuspärane, suurenes tarbijahinnaindeks ilma toidu ja energiata kuuga 0,3 protsendi võrra, mis oli prognoositust kõrgem. See tähendab, et kuigi inflatsioon tervikuna aeglustub, on mõnes valdkonnas hinnatõus endiselt märgatav.