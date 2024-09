Autovedajad paanikas – kas Venemaale enam ei pääsegi?!

Lääne-Euroopasse ning ka Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse kaupa vedava Groupage Cargo Service OÜ suuromanik ja juht Sergei Širokov rääkis, et Eesti pole teinud otsust võtta vastu kahepoolse maanteetranspordi lepingu alusel Venemaalt veolube. Venemaa küll ei keela EL-i riikides registreeritud kaubaveokite sisenemist (vajaliku loa olemasolul), kuid neid ei lasta piirialal asuvatest tolliladudest kaugemale. «Seejärel tarnitakse kaup Venemaa veoautodega edasi,» kirjeldas ta. «Kellel [Eesti ettevõtetest] on veel uuemad load, tõstavad hindu.»

Širokovi sõnul on olukord ebaõiglane just Eesti ettevõtete suhtes, sest teiste riikide veofirmad veavad Venemaale või Venemaa kaudu Kasahstani, Usbekistani, Armeeniasse jne kaupa edasi. Nende riikide puhul on Venemaa transiitriik.