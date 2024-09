Kaubanduskeskuse omanik kaebas Prisma kohtusse

Linnamäe kaubanduskeskuse omaniku L95 OÜ juhatuse liige Vitali Kõllomets teatas, et Eesti Prisma halb juhtimine viis olukorrani, et Prisma tahtis nendega rendilepingu enne tähtaega lõpetada.

Selle aasta märtsis antud intervjuus Postimehele ütles Prisma juht Kipliä poe sulgemise kohta, et loodetut taristust poe lähedale ei ehitatud ja seetõttu ei tasunud kauplus ära. «Kaubanduses on nii, et vahel investeering õnnestub ja vahel mitte. Kui me Linnamäe Prisma avasime, oli selle tulekuperspektiiv natuke teine, näiteks ümbritseva infrastruktuuri ehitamise vaatenurgast. Kuna need plaanid ei teostunud, osutus ka poe ülalpidamine ja majanduslik toimimine väljakutseks,» sõnas Kilpiä toona.