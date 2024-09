Uuringus selgus, kui suur on Eesti lapse keskmine taskuraha

Küsimusele, kas nende lapsed saavad iseseisvaks kulutamiseks taskuraha, vastas 45 protsenti lapsevanematest, et saavad aeg-ajalt ning 44 protsenti vastas, et lapsed saavad taskuraha regulaarselt. Läinud aastal andsid lastele aeg-ajalt taskuraha 35 protsenti vanematest ja regulaarselt tegi seda 50 protsenti. Vanematest 5 protsenti ehk kahe protsendipunkti võrra rohkem kui mullu vastas, et lapsed teenivad endale ise taskuraha. Vähenenud on aga nende vanemate hulk, kes oma lastele üldse taskuraha ei anna – kui mullu oli selliseid vanemaid 10 protsenti, siis tänavu 6 protsenti.

«Regulaarne lastele taskuraha andmine on märgatavalt vähenenud, seda arvatavasti pikaleveninud majanduslanguse ja kiire hinnatõusu tõttu, mis on muutnud perede rahalise toimetuleku keerulisemaks,» nentis SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš. «Samas on tore näha, et vähenenud on vanemate hulk, kes kas ei saa või ei soovi lastele üldse taskuraha anda.»

Kõige suurem hulk ehk 40 protsenti vanematest annab oma lapsele taskuraha keskmiselt kuni 20 eurot kuus, 34 protsenti annab 21–40 eurot ja 17 protsenti annab 41–80 eurot kuus. 81–120 eurot taskuraha annab vanematest 6 protsenti, 121–160 eurot annab 1 protsent ja üle 160 euro 2 protsenti.