USA ekspresidendi vana limusiin on Eestis müügil

Portaalis oleva kirjelduse kohaselt on autoga kaasas päritolu tõendavad dokumendid. Limusiin oli varem Soome automuuseumis. Hetkel asub auto Võrumaal.

Sõiduki väljalaskeaasta on 1980. Omaniku teatel on auto üsna hea seisukorras ning sellega pole kunagi talvistes oludes sõidetud. Küll on kehvapoolses olukorras auto uksetihendid.