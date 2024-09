POSTIMEHE OSTUKORV Odavama ja kallima ostukorvi hinnavahe kukkus kuuga pooleks

Ostukorv. Pilt on illustratiivne.

Postimehe värskes toidupoodide hinnavõrdluses ilmneb, et kuu jooksul on muutunud nii odavaima kui kallima ostukorvi hinnad. Lisaks on konkurentide pidevad hinnalangetused vähendanud hinnaerinevust kallima ja odavama ostukorvi vahel ligi poole võrra.