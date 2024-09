Investori meelespea: krüptovaluutalt teenitud tulu maksustamine erineb väärtpaberite omast

Olukorra parandamiseks on riigikogus menetluses eelnõu, millega soovitakse laiendada füüsilise isiku investeerimiskonto süsteemi nii, et see hõlmaks muude instrumentide seas ka krüptoraha. Sellega tuleks investeerimiskonto alla näiteks pandikirjad, reguleeritud ühisrahastuse instrumendid ja reguleeritud krüptovara. Samuti võimaldab see kasumi ja kahjumi tasaarvestamist ka siis, kui investeering tehakse väljaspool investeerimiskontot ühisrahastusse või krüptovarasse.