Investori meelespea: krüptovaluutalt teenitud tulu maksustamine ei käi samamoodi, kui väärtpaberite puhul

Kõige tähtsam on omada ülevaadet oma tehingute ajaloost

Kähari sõnul ei tähenda mõneti ebasoodne maksukeskkond aga seda, et eraisikuna investeerida ei tasuks. See on jätkuvalt mugav ja mõistlik investeeringute tegemise viis, eriti juhul, kui krüptovara ostetakse pigem pikaajalise hoidmise eesmärgil. Kui aga investor plaanib pidevalt erinevaid varasid osta ja müüa, siis tasub arvestada ka kohustusega iga tehing eraldi deklareerida.

«Tuludeklaratsiooni esitades tuleb eraisikul kajastada kõik oma kasumlikud tehingud, mis tähendab, et need tehingud peavad kuskile olema salvestatud. Samuti peab neid olema vajadusel võimalik maksuametile esitada, kui neil peaks tekkima hiljem küsimusi saadud tulu kohta. Juba enne investeerima hakkamist võiks seega luua endale süsteemi, kuidas ja kuhu kõik tehingud kirja lähevad,» sõnas ta.

Selle kõrval rõhutas Kähari, et oma investeeringutest täpse ülevaate omamine on tähtis ka maksukohustust kõrvale jättes, kuna see aitab investoritel oma investeeringuid ning kasumit ja kahjumit jälgida. Seega peaks selline ülevaade olemas kõigil investoritel, sõltumata sellest, kas investeeritakse on eraisikuna või ettevõtte alt. «Vastasel juhul ei tea investor lõpuks isegi, palju ta teenis või kaotas. Maksuametist rääkimata,» nentis Kriptomati vastavuskontrolli juht.