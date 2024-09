Riigikontroll: üürimajade programmi tulemuslikkus jätab soovida

Sel eesmärgil rajatud üürimajade hulgas on ka õnnestunud projekte, kuid arvestatavad riskid riigi raha kasutamisel ebaõnnestuda on jäänud maandamata. Kui programmiga jätkata, tuleks Kliimaministeeriumil majanduslikku mõju täpsemalt mõõta ja programmi eesmärkidest kinnipidamist rangemalt järgida.

«Ehkki taristuminister on hinnanud, et riiklik üürimajade programm on edulugu ning ka regionaal- ja põllumajandusminister kutsub ehitama igasse valda riiklikku üürimaja, tuleks enne uusi rahastamisotsuseid ja segumasinate käivitamist senist kogemust kriitiliselt hinnata. Tuvastasime auditis senise üürimajade programmi rakendamisel hulgaliselt põhimõttelisi probleeme, mis ei võimalda Riigikontrollil ministrite optimismi jagada. Enne järgmiste voorude käivitamist vajaksid auditis väljatoodud probleemid lahendamist,» leidis riigikontrolör Janar Holm.