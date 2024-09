Kui palju, kuidas ja miks taskuraha anda? Eksperdi soovitused eri vanuses lastele taskuraha andmiseks

Õpeta laps pangakaarti kasutama

Jalakas rõhutab, et lapsevanemail tasub selles vanuses õpetada lastele ka eelarve koostamist, suuremate ostude jaoks säästmist ja oma kulutuste jälgimist internetipangas. «Lapsevanematel on märkimisväärne roll rahatarkuse õpetamisel ja hoiakute kujundamisel rahasse. Seejuures on Swedbanki uuringu põhjal vaid ligi kolmandik lapsevanematest seda teemat detailselt pere noorematega arutanud,» nendib ekspert. «Ligi kaks kolmandikku on jaganud vaid baasteadmisi, kuidas taskurahaga ümber käia ning iga kümnes lapsevanem ei ole üldse lapsega rahaasjade teemat arutanud.»