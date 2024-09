Läti fintech-ettevõtte läheb Riia ja Frankfurti börsile

Eleving Group kaasas seoses IPOga paljud kohalikud ja rahvusvahelised mainega pangad ning finantsnõustajad. Eleving Groupi IPO peakorraldajad ja -läbiviijad on: LHV Pank; Auerbach Grayson & CO LLC, Signet Bank AS ja M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA on emissiooni ühiskorraldajad. Müügiesindajateks on määratud Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, UAB FMI Orion Securities ja Redgate Capital AS. Aalto Capital (München) tegutseb Eleving Groupi ja selle aktsionäride finantsnõustajana.